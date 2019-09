Default: Roberto Lavagna reveló una charla con Macri en donde el Presidente no sabía que no habían mandado el proyecto

El candidato a presidente por Consenso Federal 2030, Roberto Lavagna, reveló detalles de una charla reciente que tuvo con Mauricio Macri, en la cual el actual mandatario le pidió explicaciones por la demora en el tratamiento del proyecto de ley de "reperfilamiento" de la deuda en pesos. Lo que Macri no sabía y se enteró por boca del propio Lavagna era que su gobierno no había enviado aun la iniciativa, algo que corrigió luego de la conversación con el dirigente opositor.

La charla fue revelada por el propio Lavagna en el programa de Luis Novaresio, Debo Decir. El periodista le preguntó cuándo había sido la última conversación con el actual jefe de Estado y candidato de Juntos por el Cambio, a lo que el ex ministro de Economía le dijo que ocurrió la semana pasada: "El tema (de la llamada) era que no avanzaba el proyecto de refinanciación de la deuda, le dije que no hay ningún proyecto circulando, nadie lo conocía. Él quedó asombrado".

LEA MÁS El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de reperfilamiento de deuda

Luego, Lavagna agregó que el proyecto que refinancia títulos de deuda en pesos empezó a circular "a la media hora" de la charla con el presidente. "La queja de él era ´no me ayudan a que avance´", sintetizó el compañero de fórmula de Juan Manuel Urtubey. El proyecto de reperfilamiento, efectivamente, fue enviado al Congreso de la Nación el pasado 19 de septiembre.



El comentario sorprendió al conductor del programa, por lo insólito del reclamo y el desconocimiento total de parte del jefe de Estado por el pedido que le hizo a uno de sus competidores y referentes de la oposición.