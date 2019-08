Default: Martín Insaurralde advirtió que el peronismo no puede "acompañar el reperfilamiento de la deuda”

Tras los anuncios del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, criticó la decisión que tomó el Gobierno nacional de ahora discutir en el Congreso la deuda con el FMI que el Ejecutivo firmó sin consultar a los legisladores. Además, retrató la crítica situación que atraviesan los distritos por la crisis económica.

"Nosotros queremos pagar. Ellos son los que quieren cambiar las cosas", aclaró el jefe comunal en diálogo con Navarro 2019 por El Destape Radio y le exigió a Macri que “le den certidumbre a la gente, que practiquen políticas rápidas para solucionar el bolsillo de los trabajadores”.

Asimismo, reclamó que “había sido el presidente el que dijo que la deuda contraída hay que pagar y que los demás eran los irresponsables de cambiarle” a lo cual recordó que desde el Frente de Todos desde “un primer momento se dijo que esta toma de deuda para financiar fuga de capitales iba a ser imposible de poder asumir si el compromiso no era crecimiento, producción, empleo, salario digno, competitividad”.

“Usaron la plata para ajustar. Ellos no creen en el Estado, nosotros sí creemos en el Estado como regulador del mercado. Nosotros no somos irresponsables, pensamos distinto desde el 11 de diciembre de 2015 cuando dijimos que el peronismo no iba a ser la pata de ajuste del Gobierno”, replicó.

Respecto al anuncio de Lacunza para que en el Congreso se discuta la reperfilamiento de la deuda, Insaurralde manifestó: “No podemos acompañar una de las medidas que lanza el ministro de Economía que es discutir el reperfilamiento de la deuda”.

Y advirtió que “no pueden llevar el tema de la deuda a una discusión parlamentaria cuando se firmó el acuerdo con el Fondo a espaldas del Parlamento y cuando se pidió que se tratara, el Presidente y los CEOs dijeron que no había necesidad de ir al Congreso para discutir este feroz endeudamiento”.