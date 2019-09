Default | José Luis Gioja, sobre la ausencia de Lacunza: “Estamos en bolas”

El diputado y presidente del PJ, José Luis Gioja, criticó la decisión del Ministro Hernán Lacunza de no presentarse ante la Comisión Bicameral de seguimiento de la deuda externa y cargó contra el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto.

"Estamos en bolas: nosotros queremos discutir en el Congreso pero el gobierno no da la cara", arremetió el legislador peronista en diálogo con FutuRock y disparó que “ni Lacunza ni Sandleris quieren venir al Congreso a dar explicaciones, no sé qué les pasa, seguro Pichetto le dijo a Lacunza que no vaya al Congreso si no tiene las cosas preparadas".

Asimismo, indicó que "nadie del oficialismo se contactó para hablar del proyecto de deuda, que no digan otra cosa para justificar su improvisación" y remarcó: "Estamos en bolas, queremos dar la discusión, pero el gobierno no da la cara".

En este sentido, reveló: "Estoy seguro que Pichetto le dijo a Lacunza que no vaya al Congreso si no tiene las cosas, que se escondan y no den la discusión en el Congreso. No paran de improvisar".

Y aclaró: "Nosotros estamos para dar la discusión en el Congreso pero todo tiene su límite. Ellos hicieron la fiesta de la deuda y ahora nos mandan la factura".