Débora Plager se cruzó con un invitado en el programa de Iúdica: "¿Por qué no discutimos con datos?"

La periodista Débora Pláger y el titular de Inquilinos Argupados, Gervasio Muñoz, se cruzaronpor las regulaciones en el sector y el dirigente le pidió que "no hable sin saber".

Muñoz explicó que en la actualidad "el 40% de los inquilinos no está pudiendo pagar el alquiler" y que "es una situación que se viene agravando mes a mes, estamos hablando de 9 millones de personas". En esa línea, afirmó: "Argentina tiene una particularidad muy extraña, que es que nosotros no estamos discutiendo qué tipo de regulación tiene que tener el mercado inmobiliario, sino que estamos discutiendo si tiene que haber o no regulación".

Plager aseguró que "las regulaciones siempre atentaron contra el inquilino" porque una vez que aumentan las regulaciones, aumenta el precio del alquiler. "¿En qué te basás para decir eso? ¿Dónde pasa eso?", preguntó Muñoz. "En todos lados", respondió Plager.

"Hay un sketch que es 'Hablemos sin saber'", ironizó el referente y preguntó: "Si no sabés, ¿por qué no charlamos y tratamos de discutir con datos?".

Y continuó: "La historia económica argentina demuestra que siempre que hubo regulación del precio del alquiler fue cuando más propietarios se crearon, entonces ojo con repetir lo que dice el mercado inmobiliario. Te hablo con datos reales".