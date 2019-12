Darío Benedetto y una idea para el regreso de Ricardo Centurión a Boca: poner "un boliche al lado de La Bombonera"

"Por ahí le faltó a Boca en este tiempo tener un jugador atrevido, que te encare y le importe todo una bosta. Que por más que sepa que va a perder la pelota, te encare de vuelta. Y si le pegan patadas, igual se vuelve a levantar". Con estas palabras, Darío Benedetto enfatizó en ESPN la carencia que tiene el 'xeneize' para disputar partidos que requieren de mucho temperamento. Es por eso que sugirió la vuelta de Ricardo Centurión y propuso una idea desafortunada para lograrlo: "Un boliche al lado de La Bombonera".

"Hay pocos jugadores atrevidos como él y le puede hacer muy bien a Boca complementándose con el equipo", agregó Benedetto, quien fue compañero de 'Centu' entre los años 2016 y 2017. Juntos, de hecho, consiguieron el Campeonato de Primera División 2016/17. "Creo que hay un límite, como el presidente habló en su momento, y él lo pasó", reconoció el 'Pipa'.

A su vez, el delantero explicó por qué sacó la lengua en el festejo de la Copa Libertadores ante River que finalmente Boca perdió 3-1: "Sacaron la foto justo y parece que estoy sacando la lengua, pero en realidad es lo que menos hice. Es como que me apreté los labios porque cuando defino esa jugada, Gonzalo me choca y yo me giro como mordiéndome la lengua, con la energía del partido, como diciendo 'te voy a matar'. Pero bueno, sé como es la prensa".