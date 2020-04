Darín estalló contra los que violan la cuarentena contra el coronavirus

El actor Ricardo Darín apuntó contra quienes rompen la cuarentena y los calificó de "pelotudos", una pandemia contra la que según él "es difícil luchar".

"Es difícil ponerse en la piel de los demás. Seguramente, una parte habrá tenido razones que no están contempladas dentro de las reglas que todos tenemos que cumplir, pero hay situaciones que son muy delicadas y a las que la Justicia evaluará cuando llegue el momento. . Eso no quiere decir que no haya pelotudos. Es muy difícil luchar contra la pandemia de pelotudos", disparó Darín en declaraciones a la señal de noticias TN.

Mientras el aislamiento social obligatorio es cumplido por la mayoría de los argentinos, también hay una mínima proporción que no cumple con las normas y pone en riesgo la salud del resto. Según datos oficiales, la cifra de notificados y detenidos por violar la cuarentena supera los dos millones de personas.

En ese contexto, el actor resaltó que "el gran problema son los que se creen los más cancheros de la Tierra, algo muy típico de nosotros" y consideró que ese tipo de situaciones "es angustiante para la gran mayoría que está cumpliendo las reglas de aislamiento".

"Con los que no pueden, me gustaría, si no rompiera con eso el aislamiento, juntarme para escucharlos", resaltó.

Asimismo, Darín mostró su preocupación por la posibilidad de que el coronavirus llegue con fuerza "al conurbano, a los lugares donde la gente no esté bien preparada". Y apuntó: "El aislamiento es un privilegio: si podés quedarte en tu casa y aguantar este tsunami sos un privilegiado, pero hay mucha gente que no está en esa posición".

También se mostró afectado por la situación que atraviesa España, uno de los países con más infectados y donde él hizo gran parte de su carrera actoral. "Estoy pasando esta cuarentena con mi hijo y su novia, Úrsula Corberó, que nació en Barcelona y también tengo a mi hermana Daniela y a su familia viviendo allá. A veces estamos contentos cuando la curva baja porque murieron 'solamente' 670. Una locura. Mi hermana tiene la suerte de no estar viviendo en el centro de Madrid, ella está en las afueras y puede llevar todo esto de una forma más tranquila. Estamos todos preocupados por todos, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo", concluyó.