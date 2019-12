Daniel Filmus dijo que hay un sector de la oposición que busca desestabilizar al gobierno de Alberto Fernández

El diputado nacional del Frente de Todos, Daniel Filmus, denunció que hay sectores de la oposición que, al oponerse al proyecto de Ley de Emergencia, "están sobreactuando para negociar" pero que otros lo hacen "para desestabilizar a un gobierno que no tiene ni una semana".

En diálogo con Maldita Suerte, por El Destape Radio, el legislador aseguró, en base a las reacciones de ciertos espacios opositores a la iniciativa del Gobierno, "que hay muchos sectores que están sobreactuando para negociar. Algunos, directamente, para desestabilizar a un gobierno que no tiene ni una semana, porque no dan las herramientas, porque eso des dar quórum, no dan las herramientas que el Gobierno necesita para poder trabajar" y salir de la crisis en la que el macrismo dejó al país.

Desde el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General, en el anexo C de la cámara de Diputados, Filmus recordó que cuando Cambiemos tuvo mayoría y el peronismo estaba en el Gobierno, "ni siquiera aprobaron el presupuesto", por lo que concluyó que "es una práctica que tiene este sector, cuando está en la oposición, de desestimular la democracia".

Después de difundir un comunicado el martes a la noche, esta mañana Juntos por el Cambio confirmó que habilitará la sesión para la jura de nuevos diputados más no para el tratamiento de las emergencias. Filmus calificó esta decisión como "de una gravedad institucional sin precedentes" porque "es impedir que funcione el Congreso" ya que "el pueblo quiere que sus diputados y diputadas estén discutiendo las leyes".

Para diferenciar al Gobierno de Alberto Fernández del de Mauricio Macri, destacó que esta gestión "mandó un proyecto de ley, cuando podría haber hecho lo mismo que el anterior, presentar decretos de necesidad y urgencia".

Sin embargo, pese a la negativa de la oposición, Filmus también se sumó a la ola de optimismo y aseguró: "Igual vamos a tener el quórum y vamos a funcionar" para poder evidenciar la "situación precaria" en la que se encuentra el país y advirtió: "No estamos hablando de las soluciones de fondo, sino salir de una situación tan crítica para atender las necesidades urgentes con un objetivo solidario, de redistribución, y de reactivación".

En el proyecto, presentado este martes, se establece que la emergencia se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2020 y declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

La iniciativa tiene como objetivo crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos.

Además, estipula regular la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos.

También buscará promover la reactivación productiva a través de la generación de incentivos como la implementación de planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social para las micro y medianas empresas.