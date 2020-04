Dady Brieva emocionó a todos con un texto de Juan Domingo Perón

Con un tango de fondo, Dady Brieva narró un emotivo relato a todos los oyentes de El Destape Radio. Para esta emisión de Volver Mejores, el ciclo que conduce junto a Moira Memma y Lucía Rodríguez Bosch, el comediante leyó un texto del expresidente, en el que que se refería a su día a día y sus sentimientos.

Las citas de Perón fueron extraídas de una entrevista realizada en 1965 para el libro "Yo, Juan Domingo Perón", un relato autobiográfico de la vida del expresidente argentino escrito por Esteban Peicovich, Torcuato de Luna Tena y Luis Calvo.

"Me levanto a las 6.30. Duermo con las ventanas abiertas para que me despierte el sol. Es una costumbre que tengo desde que era subteniente. Me aseo y afeito con máquina eléctrica. Desayuno: café con leche y dos tostadas. Salgo después a caminar con mi viejo amigo don José Cresto - nos hemos juntado dos viejos que necesitamos caminar - y durante dos horas damos vueltas por el parque arreglando una planta, corriendo a las hormigas", comienza el relato y continúa: "A las nueve estoy en el escritorio del primer piso. Contesto la correspondencia privada y leo todo el material periodístico que recibo de la Argentina. A las once, una hora invariable de esgrima. Isabelita es una buena, formidable alumna. Tiene fuertes piernas y saldrá de ella una esgrimista cabal. La he ido trabajando despacito".

"A las doce, otra vez al parque. No dejo un día sin visitar cada árbol. Lo converso un poco, ¿sabe? Un árbol es una cosa muy importante. Vigilo las hormigas. Doy una vuelta por las rosas. ¿Usted vio en algún lugar rosas más perfectas que las mías? Así, hasta las 13.30 horas, en que almuerzo. Normalmente sopa y un plato. Puede ser paella, bife de lomo, un poco de fruta y café "Monki", sin cafeína. Camino otro poquito, y siesta que dura hasta las 16. Después de esa hora casi todos los días me doy una vuelta por Madrid – cafés California, Manila – o por los alrededores. Toledo es la ciudad donde mejor siento a España. Vuelvo a las 19", cita el texto.

Y profundiza: "Juego con los perritos, que me entretienen mucho. Canela ya tiene diez años, es el abuelo. Es un exiliado como yo y me ha seguido en todas. Tinola, la madre, tiene 6 y Puchi, la hija, 2. Son grandes amigos míos. Canela, por ejemplo, es auténticamente un perro. Algunos suelen educar a los perros como si fueran hombres. Hay que dejarlos que sean perros. No contagiarles cosas de hombres; les hace mal. A las 20.30 veo un poco de televisión. Mis programas favoritos son Los intocables, Hombres del Oeste, El Santo y Notidiario. A las 21.30, la cena. Una hora después, a la cama. Leo de tres a cuatro horas por noche. Una vieja costumbre".

La emoción de la voz relatora de Dady contagia a los oyentes y conmueve. ¿Te quedaste con ganas de volver a escucharlo?, ¿no pudiste y te dio curiosidad? Te acercamos el recorte para escucharlo las veces que quieras -junto al resto del contenido que El Destape tiene para vos- en nuestra sección de podcasts, en Spotify.