Tras la euforia del triunfo del Frente de Todos, Dady Brieva fue al programa de televisión Intrusos y habló sobre el resultado de las elecciones del domingo. Realzó la figura del presidente electo, Alberto Fernández, y también destacó el accionar de la flamante vicepresidenta, Cristina Kirchner.

"Cristina es la que me ha dirigido, ella lo hizo muy bien, se ha corrido de la escena por el bien general. Alberto también me inspira confianza", lanzó. Además, bromeó: "lo de volvemos para ser mejores me lo sacó a mi, je".

Luego de volver a reivindicarse como peronista desde que tiene uso de razón, Brieva se refirió a todos los que critican al electo presidente por el discurso del domingo: "Los gritos y el dedito son parte de la estética del peronismo", indicó.

MÁS INFO Brutal discriminación que sufrió un fiscal de mesa por su vestimenta

Con intenciones de explicar su postura, agregó: "No me gusta andar discutiendo cuando tengo poder. Creo que hay que ganar por mucho más para hacer cambios fundamentales de soberanía nacional, independencia política y redistribución de la riqueza, hay que ir por todo, por cambios profundos en toda la región. Creo que ganando por más diferencia podíamos hacer más".