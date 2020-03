Moria Casán tomó una drástica decisión a raíz de la pandemia generada por el coronavirus. La diva de 73 años, quien en los últimos días comenzó a conducir su ciclo de Incorrectas en América TV desde un móvil, anunció el final de ciclo. Al menos, de manera temporal.

“A todas mis ‘incorrectas’ les quiero decir que no se pongan tristes. Porque esto es para el bien de todas. Hoy va a ser el penúltimo programa Incorrectas”, manifestó Moria, quien agregó: “Estoy en mi casa, porque soy una persona mayor y tengo mis riesgos, además por pedido de mi hija... Esto no es joda. Yo soy muy profesional y no puedo ser tan egoísta de tener un móvil en mi casa cuando se podría utilizar para informar en otro lado”.

Por otro lado, Casán enfatizó: "Esto no es una despedida. Es un stand by de Incorrectas. Yo vengo a desdramatizar y ahora ¿qué puedo hacer? No puedo sacar conejos de la galera. La preocupación que hay por esta pandemia no la puedo dibujar. No lo siento, y menos encerrada en mi casa".

“No puedo hacer algo que me resulte forzoso o amargo. No se puede dar alegría cuando se muere una persona. El programa de ayer lo sentí raro. Vamos a volver en un tiempo con nuestra esencia. La esencia de nuestro programa no da para este momento. Yo no puedo hablar todo el tiempo de muerte”, sentenció la conductora.