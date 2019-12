Cuáles son los beneficios que tendrán los jubilados tras la sanción de la Emergencia Pública

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el peronista Darío Martínez relató que la ley de Emergencia Pública sancionada en la madrugada del sábado "estará promulgada seguramente mañana" y brindó más detalles de los beneficios que tendrán los jubilados a partir de la nueva ley, cuya reglamentación "se está trabajando".

En declaraciones al programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, el diputado dijo: “No podemos pedirle a Alberto que resuelva en una semana lo que han perdido los jubilados en 4 años”, pidió. Y puntualizó que la clase pasiva va a recibir "$5.000, reducción de IVA y baja de medicamentos”. “Los jubilados van a recibir el 8,74% de la movilidad actual más los $5.000 en enero y diciembre”, agregó.

Asimismo, Martínez adelantó que "en febrero" podría tratarse el proyecto para discutir el régimen especial de jubilaciones para jueces y ex funcionarios públicos, y se refirió al beneficio que tienen los magistrados al no pagar impuesto a las Ganancias: "En la ley de Ganancias no hay un solo artículo que diga que los jueces no pagan ganancias pero no la pagan. Y eso no está bien”,

Sobre el presupuesto, el legislador aseguró: “Suspender el presupuesto 2020 me parece una decisión acertada del presidente”. “Se prorrogó el presupuesto actual y a medida que avance la renegociación de la deuda podremos tratar el nuevo presupuesto”, finalizó.