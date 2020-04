Cuál es el cronograma de la deuda impagable que Vidal le dejó a Kicillof

El anuncio de la oferta de reestructuración de deuda en moneda extranjera y ley neoyorkina de la provincia de Buenos Aires es inminente. Sólo en lo que queda del 2020, el gobierno de Axel Kicillof deberá enfrentar vencimientos de títulos públicos por U$S 1.783 millones.

La imprudencia de la administración de María Eugenia Vidal dejó tambaleando las cuentas provinciales y los números son más que elocuentes. El peso de la deuda en dólares pasó del 57,9% desde el fin de la gestión de Daniel Scioli a un 82,7% en este mes.

Concretamente, los compromisos pasaron de U$S 9.360 millones en diciembre de 2015 a U$S 11.959 millones en junio 2019. Si bien la Provincia tiene en circulación títulos públicos por U$S 10.913 millones, la oferta que presentará el Gobierno será para canjear los U$S 7.148 millones en manos de privados.

En lo que resta del año, la Provincia debería pagar U$S 1.783 millones, con la mayor concentración de vencimientos en junio (U$S 908 millones). Para 2021, los vencimientos ascienden a U$S 1.596 millones, en 2022 llegarán a U$S 1.853 millones y en 2023 a U$S 2.023 millones.

De los intereses a pagar en 2021, más del 60% corresponde a solicitudes de préstamos realizados por Vidal, mientras que la proporción para 2022 y 2023 superan el 90%.

Según adelantó El Destape, la provincia propondrá no pagar hasta 2023, lo cual permitirá reducir la carga de intereses, a partir de una estructura de cupones escalonado desde ese año y hasta alcanzar un máximo sostenible. Esta estructura de tasas, sumado al período de gracia, le permitirá al ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López, un ahorro en el pago de intereses entre 2020 y 2027 de aproximadamente el 55%.

Además, los títulos a canjear incluirán una quita de capital del 7% en promedio y una extensión de la vida promedio de la deuda de los 4,7 años actuales a los 13 años. En total, la reducción de la carga de la deuda será de U$S 5.000 millones para el período 2020-2030.