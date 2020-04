Cristina Pérez publicó una imitación de Lali Espósito y revolucionó Tik-Tok

Cristina Pérez intenta transitar la cuarenta y combate el aburrimiento en las redes sociales. Una de las más utilizadas es Tik-Tok y la conductora no quiso quedarse afuera.

En un reciente video que publicó en sus redes sociales se la ve con una divertida imitación de Lali Espósito, en el que hace la mímica de su reciente canción, "La ligera".

A modo irónico, la conductora lanzó al pie del video: "Obvio que yo no imito bien a Lali. No me sale tan bien como a ella el noticiero", entre emoticones de risa.

Su buena onda le llegó a sus seguidores , por lo que cosechó miles de likes y comentarios en segundos que avalaron y halagaron que se haya animado.