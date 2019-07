Cristina Kirchner no irá el lunes a la audiencia por la obra pública

La precandidata a vicepresidenta Cristina Kirchner no estará presente en la audiencia del lunes próximo en el juicio por la causa Vialidad. La ex Presidenta notificó esta decisión pese a que no es obligatoria su presencia en la etapa del debate.

Cristina regresó de Cuba esta semana tras visitar a su hija Florencia, quien padece un problema de salud, e hizo saber al Tribunal Oral Federal 3 que no estará el próximo lunes en Comodoro Py cuando se reanude la audiencia en la que está acusada junto a Lázaro Baez y otros imputados por presuntas irregularidades en la obra pública durante su gobierno.

El Tribunal seguirá escuchando planteos preliminares de las defensas de los acusados.