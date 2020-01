Cristina Kirchner analizó el documental de Alberto Nisman y destrozó a Comodoro Py

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, analizó la serie que publicó la plataforma Netflix sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman y fue muy crítica con el rol de la justicia federal en aquel momento. Dentro de su crítica, elogió a quien fuera la fiscal del caso, Viviana Fein, y recordó con cariño al excanciller Héctor Timerman.

Con una nota de opinión publicada en la web de Unidad Ciudadana, Cristina se expresó de forma contundente sobre la corporación judicial: “Nada como Comodoro Py y parte del Poder Judicial para producir ficciones, dirigidas y guionadas en detalle por los servicios de inteligencia -nacionales y extranjeros- y difundidas por los medios de comunicación hegemónicos”. En esa línea, agregó: “Lástima que estos directores y estos guionistas no ganarán el único premio al que debe aspirar la verdadera Justicia: descubrir la verdad y darla a conocer”.

“La verdad… algo que nunca buscó ni Comodoro Py ni la mayor parte del Poder Judicial que tuvo intervención -claro que con honrosas excepciones- en este caso. Ni tampoco, y no hace falta decirlo después de 26 años de impunidad, en la causa AMIA”, añadió.

La expresidenta mostró un cambio de opinión respecto al rol de Fein: “Si antes de ver este documental alguien me preguntaba qué opinaba del trabajo de la fiscal del caso Nisman, Viviana Fein, hubiera dicho, cuanto menos y que sea publicable, que no había dado la talla. Sin embargo, luego de haber visto todo lo que hizo, con filmaciones, fotos, testimonios y haber escuchado su propia palabra… chapeau”. Cristina recordó una de las frases de Fein: “Una investigación, un expediente, no se puede basar en expectativas, se basa en hechos y en pruebas”.

Al final del artículo, Cristina recordó a Timerman, quien murió siendo investigado por “traición a la Patria” en el marco de la denuncia realizada por Nisman en 2015. “No puedo de dejar de mencionar la infinita tristeza al ver y escuchar, al final del documental y al final de su vida, a Héctor Timerman, judío y canciller argentino que quiso que se conociera la verdad sobre el atentado a la AMIA", dijo.

Kirchner remarcó que su exCanciller "dejó allí no sólo su testimonio, sino su legado de vida" y recordó su última línea dentro del documental: "Si hay algo que le quiero decir a mis nietas es que su abuelo hizo todo lo posible por encontrar la verdad de un caso importante. Y si hay algo que quiero transmitirles es que no sean cobardes nunca en la vida. Que si tienen una causa, la sigan hasta el final… pase lo que pase y cueste lo que cueste”.