Cristina Caamaño: "Nunca me opuse a que haya controles a jueces y fiscales"

La presidenta de Justicia Legítima, Cristina Caamaño, se refirió a la polémica sobre la revisión de los fallos judiciales y aseguró: "Nunca me opuse a que haya controles a jueces y fiscales. Sé que no es lo que opina la gran mayoría. La pregunta es quién va a controlar, no puede controlar el Ejecutivo".

En declaraciones al programa “Habrá Consecuencias” en El Destape Radio, la fiscal indicó que "muchos jueces tuvieron denuncias en el Consejo de la Magistratura por desobedecer al Gobierno". Del mismo modo, agregó que "hay que devolverle la escuchas telefónicas al Ministerio Público Fiscal. Ahí fueron bien manejadas y el que investiga es el fiscal".

"El juez le pide a la AFI que desgrabe, y ahí hay un problema. Tenemos que entregar las escuchas punta a punta", aseguró Caamaño. Asimismo planteó que “los jueces empezaron a ver que la mano podía llegar a cambiar y enseguida reaccionan".

Además, planteó: "Hubo nombramientos sin concurso, irregularidades incluso avaladas por la Corte. Es diferente a lo que pasaba en otros Gobiernos. Los nombramientos irregulares de jueces generan inseguridad jurídica".

"Justicia Legítima fue demonizada. Cuando empezamos a hablar d falta de transparencia, del poco acceso a la Justicia pero siempre promoviendo la independencia, fuimos demonizados", indicó. Y continuó: "Nos dijeron kirchneristas como si fuera un insulto".

Y concluyó: "Se demonizó la palabra garantismo, cuando debería ser una de las palabras más bellas. Significa que estamos con la Constitución".