Con el debate para gravar las grandes fortunas en puerta, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, defendió la gestión de Cambiemos al frente del país y Eduardo Feinmann lo destrozó al asegurarle que "no se notó".

"Acá el único enemigo hoy en la República Argentina se llama coronavirus. Nos tiene que unir para combatir este enemigo común que tenemos", reflexionó el periodista anti K sobre la crisis sanitaria que enfrenta el país, previo a un tratamiento en el Congreso que parte aguas con algún sector de la oposición.

Ritondo preguntó retóricamente: "¿Tenemos diferencias? Seguramente que tenemos, tenemos un modelo de país diferente, creo que gobernamos mejor que ellos". Feinmann no dejó pasar tal afirmación y lo dejó mal parado: "No se notó mucho, Cristian, no se notó".

A horas de que la Corte Suprema defina si el Congreso puede sesionar de forma virtual, Ritondo propuso un debate presencial en un ámbito más amplio que el recinto, donde quepan todos los diputados, asesores, técnicos y secretarios que posibilitan un encuentro de semejante tamaño.

El oficialismo presentará un proyecto unificado para gravar las grandes fortunas en plena crisis. Carlos Heller aseguró hoy que la idea en la que avanza el Gobierno Nacional abarca solo a patrimonios por encima de 3 millones de dólares oficiales, estiman que alcanzará a 12 mil personas y aclaró que no están contados los patrimonios empresariales.

El diputado nacional adelantó que se trabaja "sobre un universo que representa el 1,1% del total de los contribuyentes al impuesto a los bienes personales. Y que si lo medimos con la población económicamente activa es el 0,08%. Es decir, un segmento muy chico de personas". El objetivo, sostuvo, es poder "generar un ingreso superior a los 3 mil millones de dólares" para ayudar a financiar al país en este delicado contexto.