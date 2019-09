Crisis en los medios: cierra el New York Times en español

El célebre y prestigioso diario The New York Times anunció el cierre de su edición en español, que había sido lanzada en 2016, por no haber resultado "financieramente exitosa".

"Si bien el sitio en español atrajo a una considerable nueva audiencia hacia nuestro periodismo, y produjo regularmente artículos de los cuales estamos orgullosos, no demostró ser financieramente exitoso", explicó el diario, según consigna la agencia EFE.

A través de una nota a los lectores, la publicación advirtió que sin embargo continuará traduciendo artículos a varios idiomas, entre ellos, al español.

La noticia del cierre del NYT en Español ha sido rápida y brutal, y aún no puedo hablar. Pero quiero contarles que, en medio de todo, estuvimos trabajando en esto, para dejar una muestra de que cada minuto ha valido la pena: https://t.co/WQT2UlL7oe — Eliezer Budasoff (@ebudasoff) September 18, 2019

Del mismo modo, aclaró que esta medida no afectará las coberturas realizadas por sus corresponsales en ciudades latinoamericanas como Medellín, Ciudad de México y Río de Janeiro.

"Aunque se trata de una decisión basada en consideraciones comerciales que nos entristece profundamente, estamos orgullosos de haber producido, editado y publicado en tan poco tiempo una de las mejores páginas del periodismo en español", acota la editorial.