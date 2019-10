Crisis en el Banco Central: en dos meses, las reservas cayeron casi U$S 20.000 millones

El desplome de las reservas no para y la sangría de dólares del Banco Central (BCRA) acumuló 50 jornadas consecutivas. En poco más de dos meses, los activos acumulados cayeron casi U$S 20.000 millones.

El último Resumen de Variables Financieras del Central informó que las reservas bajaron U$S 104 millones. La cifra total quedó en U$S 48.070 millones, de los cuáles poco más de U$S 10.000 millones representan las arcas de libre disponibilidad.

De esta forma, la disminución llegó a 50 jornadas hábiles en fila con números negativos. El proceso se acentuó ya desde antes de la victoria del Frente de Todos en las PASO, la fecha señalada por el Gobierno como el factor fatídico que hizo volar por los aires al modelo económico.

Desde el 29 de julio a esta fecha, los activos se desplomaron U$S 19.971 millones. En el medio, la autoridad encabezada por Guido Sandleris utilizó gran parte de los dólares para intervenir en el mercado cambiario, mientras que el grueso de la pérdida se dio por la fuga de capitales.