Crisis económica: Urtubey advirtió que Macri "incurre en una ilegalidad" con las medidas que tomó

La relación de Mauricio Macri con los gobernadores atraviesa su peor momento. Los anuncios que realizó tras la derrota en las PASO para ganar votos de cara a octubre cayeron mal en los mandatarios. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, lo cruzó y señaló que las medidas adoptadas "incurre en una ilegalidad".

Tras las presentaciones de inconstitucionalidad y medidas cautelares que hicieron 14 gobernadores por los decretos publicados en el Boletín Oficial, Urtubey afirmó que buscan revertir esta medida ya que Cambiemos "utilizó fondos de las provincias para una política nacional". En ese sentido, sumó: "No discutimos la medida del gobierno, lo que pasa es que cuando toma decisiones con plata que no es propia incurre en una ilegalidad".

Según afirmó en diálogo con TN. "esto requiere una ley en el Congreso Nacional" y se refirió cómo afecta a las arcas de la provincia estas medidas. "A la provincia de Salta le representa 1150 millones de pesos. Es un monto muy importante, en un año donde la inflación nos ha subido los costos en medicamentos, insumos de todo tipo". Y advirtió: "Si aparte el gobierno nos desfinancia, es el cóctel perfecto".

Por último, se refirió al encuentro que mantuvo junto al candidato a Presidente Roberto Lavagna con el FMI: "Le planteamos con toda claridad no es sustentable una Argentina en la cual no tenemos crecimiento, no tenemos desarrollo y lo que debemos garantizar es previsibilidad".