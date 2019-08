Crisis económica: tras dos años, FlyBondi debió cerrar su base de Córdoba

Luego de dos años, FlyBondi debió cerrar su base de Córdoba en medio de la crisis económica. La empresa, acusada de aplicar dumping para colaborar con el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas, mudará su central de operaciones al improvisado aeropuerto de El Palomar.

La low cost había asentado su primera sede en Córdoba a través de la firma de un convenio firmado el 13 de julio de 2017 entre el gobernador Juan Schiaretti y el inglés Julián Cook, fundador y actual vicepresidente de la firma. Allí, Flybondi se había comprometido a crear 209 puestos de trabajo e invertir U$S 211,5 millones. A cambio, el Estado provincial accedió a otorgarle millonarios subsidios y exenciones impositivas.

El taller que había emplazado en el aeropuerto cordobés de Taravella consistía en un container amarillo. Las medidas de seguridad de la compañía son más que insuficientes, dado que en seis meses de 2018 debió realizar 887 modificaciones a sus servicios por diferentes problemas.

Los propios trabajadores de FlyBondi denunciaron a El Destape que los protocolos de seguridad son escritos por empleados con capacitación nula, incluso por personal que se inicia en el sector aerocomercial.

Desde la compañía habían argumentado a Aviación en Argentina que se tomó la decisión de posicionar toda su flota en El Palomar por “razones comerciales y operativas, ya que nos permite optimizar toda la programación, redefinir el mapa de frecuencias priorizando, mejorar la administración de los recursos y de los equipos y tener mejor soporte para dar inicio a nuestro nuevo destino internacional: Brasil”.

La empresa dice que por ahora “esto no va a afectar la actividad operativa de Córdoba que no solo mantendrá todas sus rutas actuales sino que además de eso, gracias a la optimización de la programación total, podemos redefinir frecuencias para Córdoba. En función de esto tendrá más vuelos a partir de octubre”. Además, aseguraron que no recortarán personal, pero les obligarán a muchos a mudarse a Buenos Aires: “No habrá despidos y estamos trabajando para que un parte del equipo pueda trabajar en la base de El Palomar”.