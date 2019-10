Crisis económica: Hugo Arana destrozó al Gobierno y contó cómo empeoró su vida con Macri

Las consecuencias de la crisis impactan en el grueso de la sociedad y también afectan al mundo del espectáculo. En este caso, el actor Hugo Arana relató que tuvo que vender su auto para poder acomodar su economía.

El actor de 76 años reveló que gasta mucho en remedios y que su una jubilación mínima no le alcanza. Si bien afirmó que ha cuidado el dinero, expresó: "Hace tres años tuve que vender el auto y saqué la SUBE".

"Creo que sacando la época militar, estamos viviendo una de las peores épocas. Nunca vi tanta gente durmiendo en la calle Corrientes, en la estación Once, familias con bebés. Yo nunca vi eso con semejante cantidad de gente", sostuvo con tristeza. Además, insistió en remarcar: "Estoy jubilado, cobro once mil y pico de pesos y tengo la obra social de actores. Me operaron del corazón y tomo siete medicamentos por día".

En declaraciones a Radio Rivadavia, contó: "Vivo el día a día. Tuve casi diez años muy complicados por operaciones. No es sencillo. Terminé hace tres semanas la obra Rotos de amor. Íbamos a las provincias y era saltar de 300 entradas a 68. Es muy difícil. La vocación es singular, amo mi profesión y desde ese lugar me siento rico".

"Tengo un gasto en remedios de $ 7.300 mensuales con descuentos y otro tanto en ABL. Me imagino un jubilado que no tiene trabajo... ¿Cómo hace? Se le va la jubilación en medicamentos. He ido cuidando el dinero pero hace 3 años tuve que vender el auto y saqué la SUBE y es toda una experiencia", subrayó.