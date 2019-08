Crisis económica: desde las PASO, las reservas del Banco Central se desplomaron por más de U$S 8.000 millones

En un nueva jornada negra para la economía, las reservas del Banco Central (BCRA) volvieron a caer y se esfumaron más de U$S 400 millones. Desde las PASO, la autoridad monetaria presidida por Guido Sandleris perdió más de U$S 8.000 millones.

De acuerdo al último informe sobre las variables financieras, el Central se vio debilitado por U$S 442 millones. El ente rector vendió más de U$S 302 millones para frenar el aumento del dólar pero no tuvo éxito, mientras que el Tesoro operó por U$S 60 millones.

LEA MÁS El riesgo país superó los 2000 puntos, récord en la era Macri

Desde la paliza electoral que sufrió Juntos por el Cambio en las PASO el último 11 de agosto, de las arcas del BCRA se perdieron U$S 8.259 millones. El clima de inestabilidad financiera hizo mella tanto en el mercado cambiario como en el financiero.

De forma paralela, el riesgo país se disparó hasta los 2.001 puntos básicos y el Gobierno se encuentra a la espera de que el Fondo apruebe el desembolso por U$S 5.400 millones para engrosar las reservas.