Coronavirus: Trump prohíbe la entrada de viajeros que hayan visitado Irán en los últimos 14 días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impedirán el ingreso al país de viajeros que hayan visitado Irán en los últimos 14 días debido al brote de coronavirus, a la vez que afirmó estar evaluando la restricción del acceso desde la frontera con México, aunque espera "no tener que hacerlo".

Trump informó que una mujer falleció este sábado en Estados Unidos debido a las complicaciones causadas por el coronavirus. Además indicó que se trataba de una “mujer maravillosa, paciente de alto riesgo, de unos 50 años”, aunque no reveló más detalles sobre esta persona fallecida en Washington, donde precisamente se diagnosticó el primer caso de coronavirus en EEUU el pasado 21 de enero.



Durante una conferencia de prensa, la segunda esta semana centrada en el coronavirus, el presidente insistió en llamar a la calma pese a confirmar la primera muerte en territorio norteamericano por la enfermedad.

"Esto no es algo por lo que deba cundir el pánico", insistió, al recordar que las personas "sanas" que contraigan la enfermedad "deberían poder recuperarse".



El mandatario, que ya ha impuesto restricciones de entrada a viajeros desde China, anunció limitaciones para los extranjeros provenientes de Irán y aseguró que está evaluando "muy en serio" implementarlas también en la frontera con México, aunque luego admitió que no era una opción probable.



Trump explicó que a la hora de prevenir la entrada de pacientes infectados con el coronavirus debe "pensar en todas las fronteras", y por eso está "pensando en esa frontera" con México. "Pero esta no es una frontera que parezca presentar un problema muy grande ahora mismo en lo que se refiere a esto (el coronavirus), así que esperamos no tener que hacerlo", afirmó.