Coronavirus: Pedro Rosemblat llama a jubilados y los convence de que respeten la cuarentena en sus casas

En medio de la crisis por el coronavirus el programa Patrulla Perdida (El Destape Radio) lanzó la columna "Da para quedarse", para convencer a adultos mayores de que se queden en sus casa y respeten el aislamiento preventivo impulsado por el Presidente Albero Fernández. Pedro Rosemblat concientiza desde el humor, una muestra de decencia entre un oasis de voces que difunden pánico en los medios de comunicación.

En el primer caso, Pedro Rosemblat habló con Betty, madre de Gustavo, para convencerla de que acate la cuarentena. Betty tiene 65 años y protagonizó un divertido intercambio con "El Cadete". “¿Hola Betty? Habla el destino”, se presentó Rosemblat, dando inicio al intercambio. “¿Cómo anda?”, respondió la oyente a convencer.

“No muy bien. Yo soy el destino, estoy aproximadamente tres semanas más delante de lo que estás vos en términos temporales. Te estoy hablando desde el 18 de abril de 2020. Desde el 15 de marzo la gente de Argentina no se tomó tan en serio los recaudos que se tenían que tomar. Por eso me llamó tu hijo Gustavo, para tratar de convencerte de que sigas las instrucciones y te quedes en casa”, prosiguió el conductor de Patrulla Perdida.

Luego de que se corte el aire, Pedro Rosemblat continuó su speech para tratar de convencer a Betty, de 65 años: “El 85% de las personas que lo tienen no presentan síntomas. Puede ser que yo lo tenga y en ningún momento me dé cuenta. Si detenemos la circulación de personas, ya que el virus se transmite así, se detiene la circulación del virus”. La oyente interceptada dio batalla, enumerando sus razones para salir de su hogar.

“Yo te entiendo. Pero no todos podemos hacer la buena letra de quedarnos en casa. Si yo salí lo hice porque tengo que acompañar a mi hija al médico, hacer las compras. Igual ciertas cosas las evito y me quedo en casa. Igual, el otro día quise ir al Unicenter y no fui. Terminé yendo al Alto Palermo", replicó la oyente. Tras un ida y vuelta hilarante, Pedro Rosemblat cumplió su cometido para concientizar a la mujer. La chistosa operación se repitió con resultados similares e hilarantes.