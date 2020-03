Coronavirus: ¿me puedo contagiar a través de las compras del supermercado?

Realizar las compras en medio del aislamiento obligatorio por el coronavirus se volvió una tarea estríctamente necesaria que permite salir de la casa por algunos minutos, pero ¿Es seguro ir al supermercado? ¿Podemos contagiarnos a través de los productos que compramos?

La respuesta a esos interrogantes que nos pueden generar ciertos temores puede estar en una afirmación de Xavier Abad, jefe de la Unidad de Alta Contención Biológica del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de España: "No debemos pensar que todo tiene virus”.

De acuerdo con el virólogo ante cualquier miedo de contagio que se nos genere "lo primero que tenemos que pensar es si es realmente probable o posible que la situación que imaginamos se haya dado". En ese sentido, resaltó que es "poco probable" que los paquetes de alimentos contengan coronavirus con capacidad infectiva.

Abad justifica su respuesta en que los comercios y las oficinas suelen tener sistemas de circulación de aire que disminuyen la probabilidad de contagio. Eso no significa que no se deban tomar las precauciones necesarias para evitar la infección, como mantener la distancia social, lavarse las manos constantemente, no tocarse la cara y estornudar o toser en el pliego del codo.

También se pueden desinfectar los envases para tener mayor tranquilidad. Vale recordar que la desinfección no tiene efecto instantáneo y que se debe dejar el producto sobre la superficie entre 5 y 15 minutos