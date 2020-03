Coronavirus: Macri le reclamó a Alberto Fernández traer a los argentinos varados en el exterior

Mauricio Macri le reclamó a Alberto Fernández traer a los argentinos varados en el exterior. Lo hizo con un apoyo en redes sociales a un pedido del PRO sobre este tema.

"RESCATEMOS A LOS ARGENTINOS VARADOS Queremos pedirle al presidente Fernández que reconsidere su decisión de impedir el regreso de los argentinos fuera del país", dice el mensaje que tuiteó la cuenta oficial del PRO.

RESCATEMOS A LOS ARGENTINOS VARADOS



Queremos pedirle al Presidente Fernández que reconsidere su decisión de impedir el regreso de los argentinos fuera del país. Muchos de ellos están a la deriva, durmiendo en aeropuertos, expuestos a contagiarse y angustiados por su futuro. — PRO (@proargentina) March 27, 2020

El exPresidente se sumó al reclamo y le dio retuit, apoyando la movida contra el presidente de la Nación, que decidió cerrar fronteras hasta el 31 de marzo y dejar de recibir turistas en los aeropuertos locales.

"Muchos de ellos están a la deriva, durmiendo en aeropuertos, expuestos a contagiarse y angustiados por su futuro", finaliza el mensaje. Hace días, Macri habló con Alberto por teléfono y le había pedido no frenar la economía y seguir el "ejemplo británico". El presidente no hizo caso al ex mandatario y continúa la cuarentena obligatoria. De hecho, Gran Bretaña revisó sus políticas y terminó con aislamiento de tres semanas. Al revés de lo que pedía Macri. Boris Jonhson, primer ministro inglés, hoy dio positivo de COVID-19.