Coronavirus: los memes son protagonistas de la cuarentena en las redes sociales

La pandemia del coronavirus y el aislamiento social obligatorio que se ordenó en consecuencia en casi todo el mundo, las redes sociales fueron uno de los focos de descarga de pensamientos, sensaciones y emociones pero también dio lugar al humor y los memes se convirtieron en protagonistas.

El meme se usa para describir una idea, concepto, situación, expresión o pensamiento, manifestado en cualquier tipo de medio virtual, cómic, vídeo, audio, textos, imágenes y otras formas visuales.

Dibujos animados, fotos exageradas y leyendas fueron una vía de escape en esta cuarentena. Ya sea por grupos de Whatsapp o redes sociales, la gran mayoría destaca el valor de estas imágenes para ponerle un toque de distensión a la compleja situación que se vive a nivel mundial.

A continuación, algunos de los memes que circularon en los últimos días:

He hecho más memes de la cuarentena y coronavirus. Muchos son malos, pero dadle like si os gusta. :c) pic.twitter.com/ma5fmrW4Am