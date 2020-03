Coronavirus: la UBA dispuso que docentes y estudiantes que viajaron al exterior no vayan por 15 días

Después de que se conozca el primer caso mortal de coronavirus en el país, la UBA pidió que las personas que hayan ido de viaje se abstengan de ir a la universidad por 16 días.

El pedido formal de la UBA fue a través de un comunicado y pidió que no entren a la jurisdicción “el personal no docentes, becarios, estudiantes personal académico temporario o visitante, terceros que presten servicios no académicos permanentes o temporales de la Universidad de Buenos Aires" que hayan vuelto de un viaje en el exterior recientemente.

En este sentido, la medida afecta a todos aquellos que hayan estado en China, Corea, España, USA, Francia, Irán, Italia, Japón u otros países que, luego, indique el Ministerio de Salud. No importa si fue turismo, de visita o, solo estuvo en tránsito.

Por otro lado, dejaron en claro que todo el personal docente y no-docente “tendrá una licencia excepcional” que no va a afectar remuneraciones normales y habtiauales.