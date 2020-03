El programa Animales Sueltos emitió el miércoles en América un lamentable informe acerca de los dos casos hipotéticos de contagiados por cononavirus en Argentina. El miércoles 18, Intratables había adelantado que tenía dicho informe, pero no lo transmitiría al aire, porque atentaba contra la responsabilidad periodística y enciende de forma innecesaria una alarma en la población.

El miércoles pasado, el conductor de Animales Sueltos, Luis Novaresio, aseguró al inicio del programa que no mostrarían los números de hipotéticos infectados para no alarmar a la población. Sin embargo, minutos después junto a uno de sus panelistas, comenzaron a decir uno por uno los números, acompañados de onomatopeyas alarmistas y expresiones de preocupación.

El ex secretario de Salud del macrismo Adolfo Rubinstein les solicitó que no mostraran esos datos, que están fundados en base a cálculos matemáticos del coeficiente del contagio del virus según datos de otros países y no reflejan un real estado de la situación argentina.

Una semana antes, el conductor de Intratables, Fabián Doman, había adelantado que tenía el informe y que no lo emitiría al aire porque consideraban que podría generar "pánico" en la población.

"Por más que tengamos información sobre cosas que pueden pasar, esta información tiene que ser chequeada y siendo chequeada debemos esperar los tiempos que la autoridad tiene para informar sobre las medidas que decide tomar", afirmó Doman.

El archivo complica más a Novaresio que ya había sido cuestionado por el propio Rubinstein y que había sido cruzado en las redes sociales por emitirlo.