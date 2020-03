Coronavirus en Argentina: las prepagas no podrán cortar los servicios ni subir las cuotas

El Gobierno nacional acordó con las empresas de medicina prepara que durante los próximos seis meses no podrán cortar los servicios ni subir las cuotas, entro lo que dura la pandemia de coronavirus. Aún queda saber si se mantendrá como un compromiso o habrá algún decreto que lo especifique.

En tanto, el Ejecutivo les otorgó una serie de beneficios, casi todos los pedidos por el sector, en materia tributaria y de reducción de costos para la importación de insumos médicos para poder llegar a un acuerdo con las empresas.

En este contexto de emergencia sanitaria, el presidente Alberto Fernández anunció una serie de medidas para amortiguar las complicaciones económicas que genera la cuarentena, la cual podría extenderse hasta fines de abril, cuando se prevé el pico de contagios. Junto con el congelamiento de tarifas de servicios, alquileres, cuotas de créditos y desalojos, se abrió el interrogante respecto de lo que sucedería con la medicina privada.

No obstante, las prepagas está entre los sectores que menos perdieron durante el macrismo. En los cuatro años, fue una constante los aumentos que fueron superiores a la inflación. En 2016 fueron autorizadas a aumentar 43,5 por ciento; en 2017, un 31,3 por ciento; en 2018, 40,8 por ciento y en 2019 acumularon subas por 62,8 por ciento.

"No se va a aumentar. Ni siquiera se discuten esas cosas en estos momentos", señaló el director de una empresa de medicina prepaga a Página 12 sobre la situación. Además, aseguraron a Página 12: “Estamos trabajando con total celeridad en un conjunto de medidas pero no tienen que ver con aumentos. Y el servicio no se va a cortar. Eso descartalo”.

Las empresas de medicina prepaga atienden a 6.200.000 afiliados, de los cuales solo 1.200.000 contrataron el servicio por su cuenta. El resto deriva sus aportes de la Seguridad Social a través de obras sociales.