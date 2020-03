Chaco: declaran el primer caso autóctono de Coronavirus

La ministra de Salud del Chaco, Paola Benítez, confirmó este martes que su provincia tiene un caso de coronavirus del que sospechan que sea el primer caso de circulación viral del Covid-19.

Se trata de Gabriela Monzón, una médica de 46 años del Hospital Perrando que manifestó no haber viajado a las zonas de riesgo ni haber mantenido contacto estrecho con alguien que lo haya hecho.

"Trabajo en el área de salud y tengo una actividad social bastante importante y no sabría decir donde ni con quien me habré contagiado", aseguró la doctora, en diálogo con TN.

También agregó: "Para mi soy un caso autóctono. No viajé a ningún lado, zonas de riesgo, ni estuve en contacto con los casos que dieron positivo". La doctora se aisló ante los primeros síntomas y, desde ese momento, solo mantuvo contacto con sus hijos y su esposo, que se encuentran asintomáticos.

La profesional de la salud reveló que, en las últimas semanas, estuvo en contacto con pacientes con fiebre y problemas respiratorios, pero que no esperaban la llegada de la pandemia: "Nosotros estábamos acá con mucho dengue. No estábamos preparados. Con el calor no esperábamos tener esta epidemia y nos tomó por sorpresa".

Chaco ya cuenta con 11 casos de la pandemia en su provincia y un muerto. Si se confirma la información dada por la funcionaria, a partir de ahora se ingresa en la etapa de "mitigación" para contener la circulación del virus.