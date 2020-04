Después de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires evacuara de forma parcial un geriátrico ubicado en el barrio porteño de Belgrano tras confirmarse 19 casos positivos de coronavirus, los familiares hicieron graves denuncias sobre la irresponsabilidad de los dueños del lugar que dejaron a los ancianos a cargo a una persona de mantenimiento.

"Mi madre ya no está acá adentro gracias a que, por motu propio y el buen desempeño de su medicina prepaga, el sábado fue trasladada al Sanatorio Otamendi y ya fue diagnosticada positivo", contó.

La mujer explicó que todo comenzó el jueves cuando en una videollamada que solía hacer con su mamá todas las tardes no la atendió la enfermera que la cuida cotidianamente y que al preguntar el motivo les dijeron que, junto a otros miembros del personal, estaban haciéndose chequeos médicos por tener síntomas por coronavirus.

Luego, cuando pidió hablar con los dueños del lugar quienes, según relató, "en cinco años nunca dieron la cara ni firmaron ningún mail", le aseguraron que todo estaba bien. "Me dijeron que me tenía que quedar tranquila, que las chicas que se estaban haciendo los testeos era porque eran vaga, que no tenían ganas de trabajar, que sólo les picaba un poco la garganta y que eran pelotudeces de ellas", explicó.

"Hicieron venir a la médica, que no se sabe hacía cuántos días no venía a la institución y el resultado fue que cuatro personas que a la hora del té estaban perfectas, a la hora de la cena estaban con fiebre, muy loco", ironizó a la vez que aclaró que hubo un claro ocultamiento por parte de las autoridades del lugar.

Y agregó: "Las casi 20 personas que ahora están ahí adentro están al cuidado de un chico de mantenimiento que arregla canteros y cambia las lamparitas, que ahora le está dando la medicación a los abuelos, y de una señora que hace los trabajos de limpieza".

En el hogar de ancianos viven 29 abuelos y se detectaron al menos 19 contagios. En tanto que se esperaban el resultado de otras 5 pruebas e análisis.

Por otra parte, 16 residentes continuarán dentro del geriátrico en cuarentena, aunque no se descarta que todos sean evacuados.