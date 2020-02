Coronavirus: casi 500 muertos y ya llegó a 21 países

El coronavirus, que se originó en China, ya provocó 493 muertos y los infectados son más de 24.500, con 188.500 personas en observación. En la última jornada se produjeron 65 muertes, todos en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en China. No existen hasta el momento casos confirmados en la República Argentina.

Por el momento, las autoridades sanitarias chinas aseguraron que habían realizado seguimiento médico a 252.154 pacientes en contacto cercano con los infectados, de los que 185.555 siguen en observación, informó el diario La Vanguardia, de España.

En Argentina no hay ninguna persona infectada por el virus y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, puso paños fríos y remarcó que le preocupa más el dengue. "Me preguntan por coronavirus y yo tengo que reconocer que hoy en Argentina me preocupa más el dengue que el coronavirus", sostuvo González García.

Recientemente, se confirmaron 13 casos positivos en dos cruceros que arribaron a Japón y Hong Kong. Las naves estuvieron en observación con unos 3.700 pasajeros, hasta que los estudios confirmaron las sospechas en algunos de los pasajeros.

El mapa del Coronavirus

Fuente: OMS

En tanto, en el mundo sigue en alerta, teniendo en cuenta que ya son 21 países en el que se encontraron personas con el virus, y el martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó la decisión de no dejar entrar al país extranjeros que hayan visitado China en los últimos 14 días.

"Proteger la salud de los estadounidenses también significa combatir las enfermedades infecciosas. Nosotros estamos coordinando con el gobierno chino y trabajando estrechamente en lo relativo al brote de coronavirus", manifestó el presidente de los EE.UU., Donald Trump.