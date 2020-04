En medio de la pandemia generada por el coronavirus y las medidas que tomó el gobierno encabezado por Alberto Fernández, muchos son los argentinos que depositaron su confianza en el presidente de la Nación. Sin embargo, 'Baby' Etchecopar parece continuar de la vereda opuesta.

En su programa de Radio 10, el periodista criticó duramente a Fernández y lo tildó de hacer "pura demagogia berreta". "No se puede hablar en una situación así con el de Calle 13 (Residente), ¿quién carajo es? Esto es una pandemia y a los pobres hay que hablarles. Esa gente no tiene para comer. No la va a matar el coronavirus. Los va a matar el hambre".

Baby Etchecopar "Presidente, su charla con Calle 13 no le importó a nadie"

"No se crean que estamos venciendo a la pandemia. No tuvimos todavía la estadística. No tenemos la fila de cajones como en Italia porque no nos dieron los números. Señor Presidente, no me importa el de Calle 13, ni su amistad con Spinetta ni Mirko", sentenció Etchecopar, generando repudio por parte de muchos oyentes que estuvieron en disconformidad con su editorial.