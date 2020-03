Condenaron al magnate del cine Harvey Weinstein a 23 años de prisión por abuso sexual

El magnate de la industria audiovisual Harvey Weinstein, quien ya había sido declarado culpable por abuso sexual, fue condenado a 23 años de prisión por la Corte Suprema de Nueva York. Hace tres semanas, el juez de la Corte lo había culpado de abuso sexual criminal en primer grado contra la asistente de producción Mimi Haley y de violación en tercer grado contra la aspirante a actriz Jessica Mann, según comunicó la prensa internacional.

Antes de emitir la sentencia, el juez James Burke le dijo a Weinstein que se lo registrará formalmente como delincuente sexual. Por su condena por el cargo de primer grado de acto sexual criminal, Weinstein recibió 20 años de prisión más cinco años de libertad supervisada. En el otro cargo condenado, violación de tercer grado, le dieron tres años de prisión.

El caso Weinstein fue el primero y el impulsor del movimiento #MeToo y su consecuente Time's Up, mediante el cual mujeres actrices y del mundo del espectáculo, visibilizaron el acoso y el abuso sexual que se vive dentro de Hollywood. Mimi Haley acusó a Weinstein de haberla forzado a tener sexo oral el 10 de julio de 2006 en su departamento de Soho; Jessica Mann afirmó que Weinstein la violó en marzo de 2013 en el hotel DoubleTree de Midtown; y Sciorra dijo que el productor la violó en 1993 en su apartamento de Gramercy Park.

La cuenta oficial de Twitter del Time´s Up comunicó el fallo de la Justicia con un enunciado firmado por algunas referentas del movimiento, también víctimas del otrora pez gordo del cine estadounidense.

BREAKING: Harvey Weinstein has been sentenced to 23 years in prison for his February conviction of criminal sexual act in the first degree and rape in the third degree.



The following is a statement from 24 #silencebreakers in response: pic.twitter.com/6LhmIhDaMz