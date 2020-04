Conceden prisión domiciliaria a Luis D'Elía

El líder de MILES, Luis D´Elía, fue beneficiado este mediodía con la prisión domiciliaria, ya que la Justicia entendió que representaba "un riesgo para los demás detenidos del Penal de Ezeiza" si reingresaba tras haber estado en una clínica en medio de la pandemia de coronavirus.

Fuentes judiciales informaron a NA que la decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal número 8, luego de que el dirigente fuera trasladado desde la cárcel hasta la Clínica Anchorena por un cuadro de fiebre producto de unas anginas.

La justificación judicial fue que al haber estado en la calle, particularmente en un centro médico, D´Elía representaba un riesgo para el resto de los detenidos y para el personal del Servicio Penitenciario Federal ante la posibilidad de que sea vector de coronavirus.

De esta manera, la sala de feria de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Daniel Petrone, hizo lugar al recurso y ordenó a la jueza Sabrina Namer que, de acuerdo a las circunstancias actuales, se pronunciara nuevamente sobre el pedido de prisión domiciliaria de D'elía.

El jueves último, la Cámara de Casación resolvió que los jueces y tribunales deben adoptar recaudos para revaluar los casos de detenidos con prisión preventiva, dando prioridad a las personas "con mayor riesgo para la salud frente a un eventual contagio de coronavirus", tal como recomendó esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La jueza Namer fue la misma magistrada que el pasado 20 de marzo le negó la prisión domiciliaria al dirigente barrial. "Tengo 3 by pass, soy diabético insulino dependiente, dos segmentos comprometidos, en la base del corazón, paciente de alto riesgo para el Covid 19. Muchos poderosos se fueron por mucho menos que esto. La Jueza S. Namer me acaba de negar la presión domiciliaria. Me condeno a muerte", sostuvo D'Elía en aquel entonces.