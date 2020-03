Con récord de muertes en un día, Donald Trump presiona a General Motors para que fabrique respiradores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó la Ley de Producción de Defensa para tiempos de guerra contra General Motors (GM). Después de acusar a la compañía fabricante de automóviles de perder el tiempo en negociaciones prolongadas en torno a la fabricación de ventiladores durante una emergencia nacional, aseguró que ahora deberán abrir la planta para la elaborar respiradores.

En medio de una pandemia que tiene a Estados Unidos como el país más afectado del mundo, superando a China, con casi 100 mil pacientes contagiados, Trump utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a GM.

Tras atacar a la empresa por cerrar una fábrica de Ohio el año pasado, cuando la firma vendió su planta de Lordstown a una de fabricación de camiones eléctricos, le exigió su reapertura para elaborar equipos médicos.

"General Motors DEBE abrir de inmediato su estúpidamente abandonada planta de Lordstown, Ohio, o alguna otra, y EMPEZAR A HACER RESPIRADORES, RÁPIDO!", escribió Trump en Twitter.

Y agregó: "Dijeron que nos iban a dar 40.000 respiradores que son necesarios, 'muy rápidamente'. Ahora dicen que solo serán 6.000, a fines de abril, y que quieren el mejor precio".

En ese sentido, aseguró que firmó un memorándum presidencial "que ordena al Secretario de Salud y Servicios Humanos que use cualquier autoridad disponible en virtud de la Ley de Producción de Defensa para exigir a General Motors que acepte, realice y priorice los contratos federales para respiradores".

General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors @Ford