En un claro retroceso para el poder adquisitivo de los trabajadores, el Salario, Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) de junio, medido en dólares, retrocedió 12 años. La remuneración se mantiene en valores similares a los de agosto de 2007.

Durante ese año, el sueldo básico superaba los U$S 284, el cual equivalía a $ 760 a U$S 3,09 del tipo de cambio. De acuerdo a los parámetros actuales, el SMVyM se estima en U$S 273,52, que representan $ 12.000 a $ 45,70.

Las cifras se traducen en que desde la llegada de Macri al poder, el salario mínimo perdió un 55% en dólares. Sólo en 2018, los trabajadores perdieron un 17% en moneda estadounidense: unos $ 2.500 más, pero U$S 56,51 menos.

En el ranking regional, el salario mínimo argentino ocupa el puesto N° 9 de 20 países, debajo de Perú (U$S 277) y por encima de Panamá (U$S 265). En lo más alto se ubican los costarricenses con U$S 523 mensuales, mientas que en lo más bajo de la tabla están los venezolanos, con apenas U$S 6.