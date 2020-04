Cómo saber si podés cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que los solicitantes del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) podrán saber a partir de primera hora del lunes 6 de abril si reúnen los requisitos necesarios para obtener los $10.000 que se cobrará en el curso de este mes. Para evitar colapsos del sistema, ya que la cifra de suscritos supera el millón, especificaron que el cronograma estará dictado por el número en el que terminan los DNI. Lunes 6 de abril: los DNI terminados en 0 y 1

Martes 7 de abril: los DNI finalizados en 2 y 3

Miércoles 8 de abril: los DNI terminados en 4 y 5.

Jueves 9 de abril: los DNI finalizados en 6 y 7

Viernes 10 de abril: los DNI que terminan en 8 y 9

En ese sentido, la directora de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D'Alessandro, había precisado días atrás que cobrarán el IFE todas aquellas personas que no tienen ingresos por no poder salir del hogar a causa del aislamiento social, mientras que para el resto de los sectores el Estado avanzará con otras políticas.



"Se trata de personas que producto de la cuarentena no van a tener ningún tipo de ingreso, familias que están por perder sus ingresos, por ejemplo la venta ambulante, el plomero, las trabajadoras de casas particulares", indicó.