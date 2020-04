Claudia Fontán quebró en llanto al enterarse de la muerte de Horacio Fontova: "Fue mi amor, mi compañero durante muchos años"

La actriz Claudia Fontán se encontraba al aire de su programa radial "No está todo dicho" cuando se confirmó la muerte del multifacético Horacio Fontova. Fontán, quien fue pareja del músico y humorista durante 12 años se emocionó al recordarlo al aire. "Qué puedo decir de una persona que fue mi amor, mi compañero durante tantos años", aseguró llorando.

Fontán conducía la primera mañana de La 100 junto a Guido Kaczka cuando recibió la triste noticia. "Me es muy difícil decir algo, justo estoy acá y no podemos dejarlo pasar por alto... Qué puedo decir de una persona que fue mi amor, mi compañero durante tantos años. Un tipo enorme y un tipo inolvidable que, si pasó por tu vida, deja una huella para siempre", señaló entre lágrimas.

"Escucho esta canción ("Entra a mi hogar") y me acuerdo de él tocándola en la cocina de casa y componiendo. Hay que recordarlo con su alegría y con sus canciones. Un tipo muy inteligente que me hizo casi todo lo que soy. No tengo mucho más para decir pero recordémoslo con su música, con el cariño que nos dejó a todos los que los conocimos", exclamó, después.

Claudia Fontán tenía 19 años y Horacio Fontova 35 cuando empezaron a salir. Tiempo después, convivieron hasta su separación en 1999. Este lunes, el músico y compositor, falleció en el Hospital Finochietto, donde estaba internado desde hacía tiempo.