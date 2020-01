Clarín publicó información falsa sobre "la bandera Argentina emparchada" para perjudicar a Alicia Kirchner

El diario Clarín compartió una nota titulada "Polémica por una bandera emparchada en una escuela de Río Gallegos" en donde aseguraban que en una institución educativa, dependiente del gobierno de la provincia de Santa Cruz, había una bandera "remendada".

A partir de una foto sacada por Mirta Velásques en la que se ve una bandera izada con un parche, el periodista Carlos Guajardo escribió un texto con el que intentó perjudicar a la gobernadora Alicia Kirchner.

Por eso, para sostener la versión del artículo, llamó a Miguel Carrillo Bascary, exdirector de Monumento a la Bandera de Rosario y encargado de la parte ceremonial de los símbolos patrios del Instituto Nacional Belgraniano, que afirmó que "si eventualmente el responsable del izamiento de la bandera se encuentra con que tienen un desgaste o rotura y hay un problema económico para reemplazarla, se admite que pueda ser remendada" pero que nunca había visto "un parche tan grosero".

Así, la información circuló en varios medios del Grupo y fue replicada sin chequeo alguno por TN y Telefe.

Según supo El Destape, la foto de la bandera con un parche no pertenece a una escuela dependiente del gobierno provincial, sino que está en una plazoleta ubicada en avenida Néstor Kirchner y San Martín en el centro de Río Gallegos y que depende del gobierno municipal.

El hecho sucedió el fin de semana pasado en el marco del izamiento que ocurre cada domingo en el lugar, donde se encuentra el mástil más alto de la ciudad.

"No hay vinculación alguna con escuelas o dependencias del gobierno provincial", aseguraron fuentes cercanas a la gobernadora. En la nota, además, aseguraron que "ni el colegio ni el Consejo dieron explicaciones", un dato que resulta completamente falso, dado que no se trata de una escuela.

Por otro lado, un dato que omite Clarín es que el gobierno de Alicia Kirchner fue elogiado ayer por el presidente Alberto Fernández por ser una de las pocas provincias que no contrajeron deuda.

"También los gobernadores tienen la responsabilidad de hacer lo que hicieron, porque por más que a mi me induzcan a hacer algo siempre tengo la libertad como gobernador de hacerlo o no. La provincia de Santa Cruz por ejemplo también fue inducida y prefirió no hacerlo. Y ahí tienen la provincia de Santa Cruz con sus cuentas bastante saneadas, cuando nos decían que iba a ser Venezuela. entonces también existe la responsabilidad de los gobernadores", sostuvo días atrás.