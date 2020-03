China: "Pudimos frenar y contener la expansión del coronavirus"

China, el origen de la pandemia del coronavirus, ya logró controlarla en su territorio. Su experiencia, por historia, cultura y rol del Estado, fue distinta a la de países europeos, que hoy son centro de la pandemia global y cuyos casos ya superaron al gigante asiático pese a que la población del viejo continente es mucho menor. El Destape conversó con Norberto Wang, consejero político de la embajada de China en Argentina, sobre cómo hicieron para frenar el COVID-19, qué medidas fueron efectivas, el impacto en la economía china y global, las relaciones con Estados Unidos, las medidas adoptadas por el Gobierno argentino y la ayuda que van a brindar desde el país asiático, que incluye la llegada el próximo martes de kits de detección de coronavirus en 3 horas.

¿Como está la situación del COVID-19 en China?

Ayer se presentó una buena noticia. Por primera vez, en la China continental no se presentó ningún caso nuevo autóctono. Hubo 34 casos nuevos pero todos importados. Los casos importados ahora ya representan un 85% de los casos nuevos en China. Es decir, en 31 provincias y municipios bajo la dirección del Gobierno Nacional ya no se registró ningún caso nuevo. Durante los últimos 7 días, fuera de la provincia de Hubei (epicentro del brote) ya no hubo ningún caso nuevo. Y dentro de la provincia Hubei, fuera de la ciudad de Wuhan que fue el centro, tampoco hubo ningún caso nuevo durante 14 días. Es decir, en las 290 ciudades de China ya no se registra ningún caso nuevo de coronavirus, solamente existen casos en 47 ciudades que son remanentes, pacientes hospitalizado. Pero casos nuevos no.

¿Cuál fue el número total de contagios y fallecidos en China?

Si vemos las cifras consolidadas, hasta hoy en China continental hay un total de 81.262 casos confirmados, de los cuales 70.548 pacientes ya recibieron el alta médica, se recuperaron totalmente. 3.250 con casos mortales. Y en China continental hasta hoy día existen en total 7.464 casos. Estos son los que siguen hospitalizados. Por eso podemos decir que ya pasó el pico de la epidemia en China y todos los casos nuevos están en un bajo nivel con control total.

¿Cuales son la principales medidas que tomaron para frenar esto?

Ni bien se descubrieron los primeros pacientes con síntomas se comenzó a tomar las medidas correspondientes. Los científicos empezaron a identificar la cepa del virus. En una semana se compartió el genoma del virus con la Organización Mundial de la Salud y algunas partes con la comunidad internacional para combatir conjuntamente este coronavirus. Enseguida se tomaron medidas drásticas como poner en cuarentena a toda la ciudad de Wuhan, que tiene más de 10 millones de habitantes, y toda la provincia de Hubei, que incluye Wuhan, con más de 58 millones de habitantes. Se cortaron todas las vías de transporte público hacia afuera, limitando el ingreso de habitantes ajenos a la provincia y recomendaron a todos los habitantes vecinos a quedarse en casa. Se cerraron los comercios que pudiera generar aglomeraciones, se cancelaron eventos de mucha gente y de ahí, poco a poco, se tomaron estas medidas drásticas a todas las partes del país. Hay que notar que cuando brotó la epidemia de coronavirus coincidió con el Año Nuevo Chino, el momento en que suele haber una gran aglomeración y migración de personas en territorio chino. El Gobierno decidió parar todo ese movimiento, se bajó el 80% la movilidad de los habitantes chinos, algo inédito en la historia china, y de esa manera se pudo controlar la propagación del virus. También se tomaron medidas específicas en las diferentes comunidades. Por ejemplo, se designaron responsables de un comité de emergencia en cada comunidad, hay personas que se encargan de tomar la temperatura, registrar viajes de los vecinos, y dar recomendaciones y consejos de prevención y control a los vecinos. Y los vecinos se solidarizaron para hacer compras colectivas para evitar que algunos tuvieran la necesidad de algunos alimentos y de esa manera se pudiera reducir la frecuencia de salida de las personas. Y, por el momento, se ve que todas esas medidas han surtido efectos muy positivos y pudimos frenar hasta contener la expansión del virus.

¿Se hubiera podido evitar que el virus saliera de China?

Desde mediados del mes de enero el Gobierno chino ya decretó la suspensión de la salida de todos los grupos turísticos a otros países como una medida voluntaria. De esa manera las agencias de viajes empezaron a reprogramar los viajes. Naturalmente hay viajeros individuales, hombres de negocios, estudiantes, becarios, y de esta manera se recomendó tomar medidas necesarias como una cuarentena de 14 días al llegar a un país o al regresar a su ciudad. Por ejemplo, los que vivimos en Argentina, la embajada y los diplomáticos, la comunidad china y los empresarios, no puedo decir 100% pero el 95% nos auto impusimos una cuarentena cuando regresamos de un viaje por China. Todos nos pusimos esta cuarentena de 14 días antes de tener contactos con nuestros amigos locales. Y con eso se puede comprobar que ahora, tanto en Europa como en Estados Unidos y ahora en Argentina hay muy pocos casos importados que vienen de China. Los casos que vemos acá la mayoría vienen de Europa o de Estados Unidos.

¿Que hay de cierto sobre una vacuna? Hay muchas noticias, muchas falsas noticias, de que ya existe. Tenemos la información de que eso demora mucho, mínimo uno o dos años, la realización de una vacuna. Pero también que se está trabajando esto en China, el primer lugar que tuvieron acceso al virus. ¿En qué estadio están?

Es exacto. En China empezamos muy temprano todo este trabajo de preparación de vacuna y medicina adecuadas. Hay una decena de empresas chinas, tanto públicas como privadas, laboratorios y universidades que están trabajando conjuntamente en la investigación de la vacuna. Nosotros desarrollamos las vacunas en 5 líneas, 5 tipos de vacunas. La vacuna inactivada, la de subunidades recombinantes, las vivas atenuadas, las vacunas con toxoides y las de ácido nucleoico. En estas 5 líneas hemos logrado importantes avances, y últimamente hay noticias que dicen que sobre la vacuna de subunidades recombinantes ya se han hecho los suficientes preparativos pre clínicos y ahora entran en la etapa de prueba clínica. Es una etapa muy importante para probar la seguridad y la efectividad de la vacuna. Pero sabemos que este proceso va a llevar mucho tiempo, a veces hasta 5 o 10 años. Una vacuna que se pueda utilizar sobre seres humanos hay que tener garantizada primero su seguridad, segundo su efectividad. Por eso, en este sentido yo creo que la pandemia es algo que nos apremia, pero en la investigación y desarrollo la vacuna no podemos tomar pasos precipitados, apresurados. Siempre es lo más importante la seguridad y la vida de los seres humanos. En este sentido hay que tener cierta paciencia y sobretodos cumplir con todos los estándares internacionales y las legislaciones nacionales.

¿Como afectó esta pandemia a la economía China?

No se puede negar que esta pandemia ha tenido un impacto en la economía china, en particular en el sector de servicios, gastronomía, entretenimiento, turismo, inmobiliario, y también la industria manufacturera. La pandemia impidió la concentración de las personas. Sobretodo las pequeñas y medianas empresas han sido grandes víctimas. Pero creemos que el impacto es coyuntural, temporario y controlable. Para esto el Gobierno tomó grandes medidas también. El Banco Central inyectó más de 200.000 millones de dólares en el mercado y las diferentes provincias de China prepararon distintos paquetes de estímulo de entre 3 y 4 billones de dólares para el desarrollo de la infraestructura. En China, en 19 provincias las empresas de comercio exterior ya tienen una reanudación del 100% de su producción. Y en ciudades grandes como Beijing y Shanghai el reinicio industrial ya llega a una tasa del 90%. El sector servicios, en todo el país, tiene una recuperación de 60%. Y estamos seguros de que a medida que se recupera toda la actividad económica se va a relanzar la economía. Y sobretodo hay que tomar nota de que la capacidad del consumo no se ha contraído. Lo que ha sido afectado es el momento de consumo, que se ha postergado. Existe una demanda muy reprimida de los consumidores y pensamos que para este periodo post, a lo mejor en la última etapa de la pandemia, podemos lograr reincentivar la economía. Y seguro que con el reincentivo de la economía china el resto del mundo se va a beneficiar.

En términos de comercio internacional, y puntualmente las relaciones con Estados Unidos, ¿como fueron afectadas por esta pandemia?

La economía china tiene un peso específico en la cadena de suministros a nivel global, y por la pandemia también han sido afectadas todas las industrias conexas. Yo creo que codo este proceso se está recuperando, reactivando. Con Estados Unidos, a lo largo de los más de 40 años del reestablecimiento de relaciones diplomáticas, siempre pudimos mantener un dialogo fluido en materia política, económica, social, cultural. Creo que con o sin esta pandemia nuestras relaciones van por su propio cause. Antes del brote del nuevo coronavirus China y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial que se llama Fase 1. Con este acuerdo los dos países pretenden dar un paso efectivo en la solución de las controversias comerciales. Es un paso importante hacia la solución de este problema. Pensamos que independientemente de esta pandemia, que es un factor coyuntural y que va a pasar, el comercio y la cooperación económica entre China y Estados Unidos, las primeras dos potencias económicas del mundo, van a seguir adelante. Porque los dos países forman parte de una comunidad de intereses y uno no puede desarrollarse sin el otro. Hay una interdependencia entre las dos economías y eso no se rompe con una pandemia. Por eso, muchos expertos, funcionarios y también las sociedades de ambos países, en medio de esta pandemia reclaman una mayor cooperación. Cooperación en la prevención, en la recuperación industrial, económica, crediticia, financiera y en la investigación conjunta de las vacunas y en una solución contra la pandemia.

Lo traigo a la Argentina. En base a la experiencia que tuvieron en China y a lo que sucedió en Europa, ¿que opina de las medidas que tomó el Gobierno argentino?

Nosotros, como Embajada, respetamos, observamos y cumplimos todas las medidas decretadas por el Gobierno de la República Argentina. Pensamos que son medidas necesarias para la prevención y el control de la pandemia. Nunca hay que subestimar la pandemia. La experiencia china es que hay que tomar medidas con suficiente anterioridad. Ganar tiempo es lo más importante para la prevención y el control de esta pandemia. En China, por ejemplo, las medidas que tomamos hace 2 meses ahora están dando resultados muy concretos y la sociedad ha tomado una actitud comprensiva hacia el Gobierno a sabiendas de que van a poner su sacrificio y contribución. Todas estas medidas han sido comprobadas y evaluadas en forma muy positiva por la Organización Mundial de la Salud, que envió una misión a China para quedarse ahi por 9 días. Esa misión también incluye a los científicos norteamericanos, que han ido a las provincias y municipios y han visto en las comunidadas y hospitales como actúan los médicos, expertos y los vecinos en China. Y creen que en China se han tomado medidas más ágiles, efectivas y contundentes. Por eso, yo creo que en este momento en Argentina es muy importante tomar medidas contundentes y sobretodo orientadas a un resultado concreto, que es minimizar la aparición de nuevos casos, prevenir y formar nuevas costumbres de higiene que es fundamental para cortar la propagación. Y también cuarentena, suspensión necesaria pero no sobreactuada. Y es necesario mejorar las condiciones hospitalarias, el sistema sanitario, para que todo el mundo pueda tener una cura adecuada en el momento que necesite. En ese sentido pienso que el Gobierno está actuando en forma muy adecuada, inmediata, estamos totalmente de lado del Gobierno.

Tuvieron una reunión con el presidente Alberto Fernández y anunciaron el envío de ayuda sanitaria desde China. ¿En qué consiste?

Nosotros estamos trabajando junto con la Argentina en varias áreas. En primer lugar en compartir las experiencias y el conocimiento. Hemos compartido la última versión del plan de diagnóstico y tratamiento de China sobre el nuevo coronavirus, que es resultado probado y practicado durante estos 2 meses. Y hemos compartido bancos de datos con conocimiento y experiencia de la lucha contra el coronavirus con el Ministerio de Salud. En cuando a los materiales sanitarios, estamos trabajando para proveer al gobierno argentino 2.500 kits de reactivo rápido, que dan resultado en 3 horas, que van a agilizar mucho más el proceso de chequeo de los casos sospechosos. Pensando en la protección de los médicos y enfermeros que trabajan en el combate contra el coronavirus estamos proveyendo 5.000 mamelucos de protección, de uso médico, 196.000 barbijos médicos incluyendo 66.00 barbijos N95, que es de máxima protección. También 2.000 antiparras y 20.000 guantes descartables. Todo esto es para uso de la personas que trabajan con los pacientes. También cofias descartables, 22.000 unidades. Asimismo termómetros digitales, 550 unidades, y 3 termómetros de infrarojo digital para uso en aeropuertos, donados por la empresa Huawei. Dos ya han sido entregados a Ezeiza y uno está por entregarse. La empresa Huawei también esta proveyendo 30 días de servicio gratuito de sus sistema detección de pandemia y sistema de diagnóstico automático con inteligencia artificial, con base en la plataforma de Huawei en nube con cooperación con Telecom. Esto forma parte del primer envío de asistencia material de China a Argentina y estamos organizando el segundo envío que también va a incluir alguna donación de la Fundación Alibaba y donaciones de algunas provincias y empresas de China. Y del Gobierno, que está representado por la agencia de cooperación internacional de China.

¿Son todas donaciones?

Si, son todas donaciones. Y el Gobierno también tiene la intención de hacer compras con empresas chinas y también estamos coordinando para facilitar que sean lo más rápido posible. En cuanto al primer envío, quiero adelantar que los reactivos van a llegar el próximo martes, ya están en camino. Y algunos mamelucos con cofias ya están en Buenos Aires, los vamos a entregar en estos días al Ministerio de Salud. Barbijos y guantes están por despacharse y esperamos que lleguen muy pronto. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que estas ayudas lleguen rápido y puedan contribuir a la lucha de Argentina contra esta pandemia. Así mismo, vamos a organizar este viernes una videoconferencia entre los expertos médicos de Argentina y los de China que han participado directamente en los hospitales de Wuhan para erradicar esta pandemia y fueron en el grupo de ayuda a Italia. Esos médicos estarán en la mejor disposición para intercambiar sus experiencias y las medidas con sus homólogos argentinos.