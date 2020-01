Chiche Gelblung se enfureció con Walter Queijeiro y lo invitó a pelear en vivo

Después del asesinato a golpes de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, el tema de la violencia volvió a ponerse en primer plano en la agenda de medios. En medio de un debate álgido sobre los videos que circularon en redes sobre jóvenes en la playa arrojando botellas, Walter Queijeiro criticó la postura de Chiche Gelblung al respecto, y el histórico periodista lo cruzó con dureza al aire.

Luego de ver las imágenes de agresiones en la ciudad costera, Queijeiro aprovechó para cruzar a Gelblung y aseguró que "a ese descontrol nos fuimos acostumbrando" y que "un día van a tirar cascotes y van a decir que son libres de tirarlos".

Frente a esos dichos, Gelblung lo increpó: "¿Te dejás de romper los huevos conmigo?". Y profundizó: "Si dejás de romper los huevos conmigo, te lo voy a agradecer. ¿Querés arreglarlo en otro lado? Lo arreglamos en otro lado".

"Dejate de romper los huevos conmigo. Después, para pensar lo que yo pienso no te alcanza el cerebro, así que no me hinches más las pelotas. Yo sé lo que justifico y qué no. Justifico lo que se me canta el culo, ¿cuál es el problema?", preguntó con dureza.

"A mi no me parece tan terrible. Esto es histórico, pasa desde siempre y no es nuevo", afirmó y aseguró que en otros momentos han pasado cosas peores.