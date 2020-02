Cerruti desmintió y ridiculizó a María O´Donell por su postura sobre el quórum y la banca de Daniel Scioli

La polémica por las acusaciones de la oposición sobre la supuesta ilegitimidad de Daniel Scioli para ejercer su cargo como diputado sumó una nueva protagonista: la periodista María O´Donell. Las redes sociales destrozaron a la conductora por haberse sumado al argumento de Juntos por el Cambio y hasta tuvo un cruce con la legisladora del Frente de Todos, Gabriela Cerruti.

"Estoy totalmente de acuerdo con la reforma del sistema jubilatorio de los empleados jerárquicos del Poder Judicial, pero lo que acaban de hacer con Scioli sentado en el recinto es un papelón", disparó la comunicadora. Los legisladores de Juntos por el Cambio señalaron que no hubo quórum en la cámara baja debido a que Scioli se sentó en la banca pese a que será embajador de Brasil. El presidente de la Cámara, Sergio Massa, informó que hasta que Scioli no fue oficializado como embajador y continúa siendo diputado.

Por qué ? Somos diputados hasta que nos aceptan la renuncia y por lo tanto asume otro en nuestro lugar. O se produciría un limbo en el que falta un representante. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) February 27, 2020

No!!! No presentó nada. No está designado. No hay decreto. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) February 27, 2020

En base a este fundamento, Cerruti le contestó: "¿Por qué? Somos diputados hasta que nos aceptan la renuncia y por lo tanto asume otro en nuestro lugar. O se produciría un limbo en el que falta un representante". Sin embargo, la periodista insistió: "El senado ya le aprobó el pliego y presentó cartas credenciales en Brasil!".

Para cerrar la discusión, la diputa la desmintió categóricamente: "No!!! No presentó nada. No está designado. No hay decreto". El Gobierno buscaba la cantidad de legisladores necesarios para tratar la reforma al sistema jubilatorio del poder judicial.