Catherine Fulop sorprendió con críticas a Marcelo Tinelli y al Bailando por un Sueño y confesó una anécdota personal

Catherine Fulop no guarda los mejores recuerdos de Marcelo Tinelli y de Showmatch. Así lo dejó en claro en el programa Tardes Bellas, cuando mencionaron a algunos que se postulan para el Bailando por un Sueño y hacen lo imposible por entrar al certamen.

''A mí me llama mucho la atención de verdad que alguien quiera meterse en el Bailando, porque la verdad es todo como un desafío, es exponerse’’, sostuvo la modelo.

Fulop participó del programa en el año 2007, y terminó yéndose del programa enojadísima con Tinelli, el jurado y la producción por que la nominaban constantemente y no apreciaban su esfuerzo. En su momento ella decía que no había tenido reemplazos, que había bailado enferma y que a otras parejas se les daban mejor puntaje.

''Cuando yo fui es porque me agarraron con la guardia baja porque se había muerto mi papá y me quería divertir un poco, pero ¿para que? Ova me bancó en la época del Bailando, yo llegaba a las 4 o 5 de la mañana, él dormía y yo a los portazos’’, recordó en el programa.

Lo extraño es que, después de haber prometido no volver y haberse ido tan enojada, su hija, Oriana Sabatini, está a punto de ser la primera confirmada para este año.