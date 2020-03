Casi 9.000 llamadas para denunciar violación de la cuarentena en la previa al aislamiento obligatorio

El ministerio de Seguridad recibió casi 9.000 llamados al 134, el número dispuesto para reportar violaciones de la cuarentena, en la previa al decreto que estableció el aislamiento obligatorio desde hoy. De esas, 584 fueron remitidas al Comando Unificado de Seguridad para su análisis y posterior intervención de las fuerzas de seguridad en caso de ser necesario.

Si bien no todas son de denuncia efectiva y algunas son de consultas que se derivan a otros organismos, el dato es relevante ya que, como afirmó el presidente Alberto Fernández ayer por la noche, las medidas dispuestas hasta ahora eran violadas por un número importante de personas. Las estadísticas científicas indican que el COVID-19 tienen un índice de contagio de 2,3. Es decir, que cada persona puede contagiar a otras 2,3 y así sucesivamente. Lograr que se cumpla el aislamiento es clave para que los casos no crezcan exponencialmente.

La línea 134, destinada a recibir las denuncias, tuvo 8.884 llamadas desde que se habilitó a principios de esta semana, y derivó 584 para el análisis e intervención. Ayer, día previo al aislamiento obligatorio, fueron 2.785, de los cuales casi 200 se pusieron a disposición del Comando Unificado de Seguridad. “La Línea 134 está enviando al Comando Unificado de Seguridad alrededor de 250 casos que reúnen la información necesaria para que dicho Comando haga el análisis posterior, evaluando e intercambiando información con la base de datos de Migraciones y con la Dirección de Inteligencia Criminal de cuáles son aquellas situaciones en las que se requiere que una Fuerza Federal acuda”, informó el ministerio de Seguridad.

No todas son denuncias concretas de violación del aislamiento. Los responsables de la línea 134 detallaron que “se recibió una gran cantidad de llamadas vinculadas con otras cuestiones relativas a la emergencia: sobre cuestiones de competencias y directivas emanadas por el Ministerio de Salud; cuestiones relativas a empleadores que obligan a concurrir a sus lugares de trabajo a sus dependientes; denuncias sobre lugares de esparcimiento que permanecen abiertos y con concurrencia de público y sobre establecimientos que no respetan las distancias sociales, etc. Todas esas consultas fueron canalizadas hacia los organismos correspondientes”.

La línea 134 tiene un plantel de 28 personas entre operadores y personal administrativo, y los operadores tienen más de 6 años de experiencia y fueron capacitados especialmente para atender reclamos ante la pandemia del coronavirus.