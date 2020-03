Casi 14 años después, revelan por qué Messi no jugó contra Alemania en el Mundial de 2006

Leandro Cufré, compañero de Lionel Messi en la Selección masculina durante el Mundial de Alemania 2006, reveló el verdadero motivo por el que la 'Pulga' no jugó en la eliminación ante el conjunto local.

Todos recuerdan la imagen de un Messi con la mirada perdida y el sueño trunco de otro Mundial que parecía posible, pero se diluyó en manos de los alemanes. A casi 14 años de ese momento, todavía hay muchas argentinos que critican que una casi juvenil 'Pulga' no haya pisado el campo de juego en aquel partido.

Sin embargo, pasado ya mucho tiempo, Cufré quiso aclarar la situación y reveló que Lio estaba lesionado. "Pekerman, como es un caballero, nunca dijo que Messi estaba entre algodones con Alemania. Casi no podía correr. No llegó en condiciones. Lo podría haber contado porque el país lo mataba, pero decidió no poner excusas", señaló en una entrevista con Club 94.7.

La primera experiencia de Messi en una Copa del Mundo había sido muy buena hasta ese momento: Jugó 15 minutos frente a Serbia y Montenegro y marcó un gol, luego fue titular en el empate sin goles ante Holanda y participó en el duelo contra México en octavos de final.