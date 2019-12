Carrefour Express abre una sucursal en Córdoba Capital

El concepto de supermercados “miniatura” para aquellos clientes que viven en las grandes urbes es relativamente nuevo, pero lo que queda claro es que es tremendamente exitoso. Es que tiene un diseño puntualmente realizado para este tipo de consumidores, hablamos claro de las personas que disponen de poco tiempo y necesitan comprar cerca de sus hogares, en un lugar compacto donde está prácticamente todo lo que necesitan.

De ahí toman su nombre de Express, en términos que ofrecen una forma más avanzada de comprar, pero sobre todo más rápida. Esto implica que los clientes suelen entrar y salir del supermercado en cuestión de minutos, consiguiendo desde snacks, hasta lácteos y también ahora en muchas ubicaciones frutas y verduras.

Pero este tipo de avances no se detienen ahí, haciendo uso de la creciente tecnología, la firma se unió a PedidosYa para poder realizar delivery de Carrefour incluso en el mismo día, para que muchos se eviten la salida para comprar. Una muy buena noticia es que la mayoría de las góndolas están disponibles para pedir, por lo que nos sacará de un apuro más de una vez, en particular esos días de mucho calor o bien donde la lluvia torrencial no nos permite salir.

Expansión y avances tecnológicos

Los supermercados como la cadena Carrefour, que se encuentra en un importante plan de crecimiento que llevó a la apertura de esta nueva sucursal en Córdoba Capital, deben buscar expandirse en todos los frentes. Claro que las sucursales nuevas son importantes, pero también los empresarios están comenzando a comprender que contar con la posibilidad de delivery es una gran herramienta que convierte a cada local en un faro desde donde se alcanza a una base de clientes todavía mayor.

Es quizás una de las razones por las que muchos supermercados como los de Carrefour se están uniendo a este tipo de servicios, que además de ser una muy buena fuente de ingresos por nuevos clientes, también implica un gran servicio para aquellos que lo necesitan. Es que además de la gran masa de trabajadores, estudiantes y familias en general, en las grandes ciudades viven muchos adultos mayores y otras personas con movilidad reducida.

La importancia del delivery radica en la posibilidad de estas personas de poder pedir artículos como agua, gaseosas y otras bebidas entregadas a la puerta del domicilio. Una gran ventaja de este sistema es para los mayores de edad, que en época de verano y los calores extremos que están pronosticados para este verano, pueden deshidratarse con facilidad y su imposibilidad de poder desplazarse hasta el supermercado los pone en un riesgo innecesario.

En el futuro todo tipo de adelantos, como las cajas de autoservicio así como las enormes líneas de cajas que cuenta Carrefour en sus hipermercados, serán una realidad en todas las sucursales del país. Es que en términos de avances, las empresas de este calibre entienden que detrás de todo adelanto tecnológico existe una forma de ofrecer un nuevo servicio y así apuntar a la conveniencia y preferencia de los clientes.