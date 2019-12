Carolina Papaleo, contundente: "Yo soy una actriz K"

“Yo soy una actriz K. Desde que Bonadio quiso procesar a Cristina siempre digo ¡aguante la jefa!”, arrancó Carolina Papaleo, en una entrevista exclusiva para el ciclo Es con Dady, conducido por Dady Brieva, que finaliza sus emisiones este domingo. La charla abordó ejes centrales en la vida de la actriz, como su militancia política vinculada al kirchnerismo y la dura historia de persecución que vivió su familia durante la última dictadura cívico militar.

Dady recordó una reciente charla que mantuvo con Osvaldo Papaleo, papá de Carolina, en la que le contó una experiencia traumática que vivió con Carolina durante su detención, en 1976. Al respecto, la actriz rememoró: "una vez lo fuí a visitar a la cárcel vestida de comunión, y me desnudaron completamente para dejarme entrar. A mi mamá le pegó mucho esa situación, se descolocó. Ella estaba al lado mío cuando pasó”. Y agregó: “Siempre tuve un nivel de adaptación muy grande. Me asusta un poco. Yo viví una realidad durísima por las decisiones que tomaron mis papás. Jamás se los reproché, yo no sería quien soy sin las vivencias de ellos”.

“En 2015 yo conducía un programa que pasaba telenovelas, a la tarde. Cuando llegan las PASO lo veo a Macri en la foto y digo: ¿De qué me perdí? A partir de ese momento empecé a dar cátedra sobre el kirchnerismo y dejar de ver novelas. Iba a entrenar y lo escuchaba a Kicillof”, comentó la integrante de Incorrectas, magazine conducido por la diva Moria Casán, cuando le preguntaron acerca de su vida durante los 4 años de macrismo. No obstante, con el cambio de escenario la actriz se mostró optimista, finalizando con una declaración de cara a los próximos años: “Ahora estoy un poco desinflada, batallamos tanto y al fin llegamos al gobierno. Ahora tenemos que encontrar un espacio nuevo. La resistencia tiene que encontrar lugares y problemáticas contemporáneas para seguir luchando, Chile es un buen ejemplo".